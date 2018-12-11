У РФ засудили екс-офіцера Чорноморського флоту, обвинуваченого в шпигунстві для України

Фото: Леонід Пархоменко - по центру (скріншот відео/ФСБ)

Леоніда Пархоменко засудили до 14 років в'язниці

В Російській Федерації засудили до 14 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменко, якого звинуватили в шпигунстві на користь України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Рішення прийняв у вівторок, 11 грудня, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Він визнав Пархоменко винним у державній зраді і призначив йому покарання - 14 років колонії суворого режиму. При цьому державний обвинувач просив призначити 15 років позбавлення волі.

Адвокат Леоніда Пархоменко Каспар Килафян вже заявив, що збирається оскаржити вирок. Крогме, того, сам Пархоменко в ході судового засідання винним у державній зраді себе не визнав. Він заперечував , що причетний до передачі представнику іноземної держави (спецслужбам України, - ред.) відомостей, що становлять держтаємницю.

Як заявили в ФСБ, капітан 2-го рангу в запасі Леонід Пархоменко передавав українській спецслужбі про Чорноморський флот РФ відомості, що становлять держтаємницю. У жовтні суд у закритому режимі почав розглядати справу екс-офіцера по суті.

Зокрема, ФСБ стверджує, що в період проходження військової служби за контрактом у Збройних силах РФ з грудня 2003 року по грудень 2005 року Пархоменко був на посаді помічника начальника групи військової частини. Він мав допуск до відомостей, що становлять державну таємницю. Також російське розслідування стверджує, що Пархоменко в той же період завербували українські спецслужби в Севастополі. Офіцер нібито передавав спецслужбам секретні відомості за грошову винагороду.

Нагадаємо, Леоніда Пархоменка затримали в листопаді 2016 року в окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки Росії.