У Росії заявили про включення Цемаха до списків на обмін

Свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", відпущений на свободу Цемах включений у списки на обмін.

Зазначимо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Тим не менше українська прокуратура не зняла з нього обвинувачення в участі в діяльності терористичної організації, здійсненні теракту, в результаті якого загинули українські військові. За словами прокурорів, підозри обґрунтовані і підтверджені доказами.

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Володимира Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні, після чого його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони (ППО) самопроголошеної "Донецької народної республіки".