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РФ заявила про загрозу гуманітарної катастрофи через водопостачання в Криму. МЗС відреагував

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Субота 22 травня 2021 11:19
РФ заявила про загрозу гуманітарної катастрофи через водопостачання в Криму. МЗС відреагував Фото: МЗС відреагував на заяви Кремля по водопостачання в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові. Відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації.

Про це РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

У МЗС наголошують, що водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо.

"Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях", - наголосив речник міністерства.

Ніколенко додав, що Росія продовжує перекладати відповідальність на інших.

"Нагадаю, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові. Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації", - сказав він.

Як відомо, вчора в Москві вкотре звинуватили Україну у "водній блокаді" окупованого Криму та заявили, що це може призвести до "чергової гуманітарної катастрофи".

Напередодні російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі для пошуку прісної води для окупованого Криму. Очікують, що під морем можуть бути прарусла річок Дон і Кубань.

Проблеми з водопостачанням Криму почалися в 2014 році після початку російської окупації. Україна перекрила подачу води по Північно-Кримському каналу.

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