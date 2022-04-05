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У Росії заявили, що останній обмін полоненими пройшов за формулою "86 на 86"

Фото: російський омбудсмен Тетяна Москалькова (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Останній обмін між Росією і Україною проводився за формулою 86 на 86 осіб. Він відбувся 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Останній обмін був 86 на 86", - заявила уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова.

Нагадавши, крайній обмін полоненими пройшов 1 квітня, з російського полону звільнили 86 українських військових, у тому числі 15 жінок.

Відзначити, офіційні обміни полоненими сторони почали проводити в березні.

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