У Росії заявили, що останній обмін полоненими пройшов за формулою "86 на 86"

Останній обмін між Росією і Україною проводився за формулою 86 на 86 осіб. Він відбувся 1 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Останній обмін був 86 на 86", - заявила уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова.
Нагадавши, крайній обмін полоненими пройшов 1 квітня, з російського полону звільнили 86 українських військових, у тому числі 15 жінок.
Відзначити, офіційні обміни полоненими сторони почали проводити в березні.
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