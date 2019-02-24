У Росії заявили про відсутність умов для угоди з Японією

За словами Лаврова, робота щодо угоди про передачу Курильських островів продовжується

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что не видит условий для мирного соглашения с Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, условия для соглашения относительно возвращения Курильских островов Японии полностью отсутствуют. Однако работа относительно мирного соглашения продолжается.

"Мы будем продолжать работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для решения проблемы мирного соглашения, которые будут приемлемы для обеих стран", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца поклялся поставить точку в переговорах с Российской Федерацией относительно Курильских островов.

Как писало РБК-Украина, в октябре Абэ заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны только после решения территориальных вопросов.

Позже он уточнил, что во время возвращения Курильских островов будет учтено мнение российских граждан.

После Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.