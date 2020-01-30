У РФ заявили про відсутність домовленості про новий обмін полоненими з Україною

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила про відсутність домовленостей з Україною про організації нового обміну ув'язненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Москальковой, на даний момент вона не бере участь в організації обміну полоненими між Україною і РФ.

"Я особисто нічого не знаю. Я би брала участь, якби щось відбувалося на цьому напрямку", - заявила Москалькова.

При цьому російський омбудсмен зазначила, що знаходиться в постійному контакті з українською колегою Людмилою Денісовою. Однак, за її словами, ніякої звірки документів або списків, пов'язаних з обміном, на даний момент не проводилося.

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Росія почали обговорювати новий обмін полоненими. За його словами, новий обмін буде стосуватися кримських татар і українців, яких утримують в Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці 2019 року Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодженні нових списків на обмін полоненими.