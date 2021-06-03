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У Росії заявили, що залишилося добудувати 100 км "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Будівництва газопроводу "Північний потік-2" можуть завершити до кінця 2021 року. Залишилося провести близько 100 км.

Про це заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак, пише ТАСС.

Він додав, що будівництво газопроводу не зупинялося і на даний момент триває.

"Оператор з компаніями, які беруть участь у проекті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, Цього року", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, в компанії Nord Stream 2 AG впевнені, що газопровід "Північний потік-2" добудують. Представники компанії позитивно оцінюють хід робіт з реалізації проекту.

РБК-Україна писало, що у водах Німеччини продовжилося укладання російського газопроводу"Північний потік-2".

Крім того, портал Axios повідомив, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

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