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Окупанти в Криму видобули першу партію води з дна Азовського моря

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Симферополь, П'ятниця 30 липня 2021 14:28
Окупанти в Криму видобули першу партію води з дна Азовського моря Фото: російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада в Криму видобула першу партію питної води з дна Азовського моря. Зразки направили на перевірку в Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна, воду перевірять на якість в спеціалізованій лабораторії.

"Ми точно знайшли воду на глибині 100 метрів... Вода там точно є, інше питання - якість", - додав він.

Нагадаємо, ще в травні російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі для пошуку прісної води для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути стародавні русла річок Дон і Кубань.

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Крим Азовское море Водопостачання
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