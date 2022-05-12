У Росії заявили, що хочуть уникнути прямого зіткнення з НАТО. Але "готові дати відповідь"
Росія хоче уникнути прямого зіткнення з НАТО. Однак у Кремлі заявили, що "готові дати відповідь" тій країні, яка втрутиться в так звану "спецоперацію" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова РИА Новости.
"Прямого зіткнення Росії і НАТО хочуть уникнути всі. І Росія. Про це також неодноразово робили заяви і в НАТО, і я думаю, що найголовніше, у Вашингтоні. У тому числі, на вищому рівні, такі заяви робив президент Байден. Це те, чого хотіли б уникнути всі", - заявив спікер Кремля.
При цьому Пєсков в черговий раз пригрозив країнам НАТО, які допомагають Україні протистояти Росії.
"Росія буде готова дати найрішучішу відповідь тій стороні, яка спробує якимось чином влізти в Україну і влізти в спеціальну військову операцію", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що конвої з іноземною зброєю для України стануть метою для Росії.
Також гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін сказав, що РФ за допомогою ядерної зброї може за півгодини "знищити" країни НАТО.
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