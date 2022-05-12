ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії заявили, що хочуть уникнути прямого зіткнення з НАТО. Але "готові дати відповідь"

Новость на русском →
Москва, Четвер 12 травня 2022 12:59
У Росії заявили, що хочуть уникнути прямого зіткнення з НАТО. Але "готові дати відповідь" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія хоче уникнути прямого зіткнення з НАТО. Однак у Кремлі заявили, що "готові дати відповідь" тій країні, яка втрутиться в так звану "спецоперацію" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова РИА Новости.

"Прямого зіткнення Росії і НАТО хочуть уникнути всі. І Росія. Про це також неодноразово робили заяви і в НАТО, і я думаю, що найголовніше, у Вашингтоні. У тому числі, на вищому рівні, такі заяви робив президент Байден. Це те, чого хотіли б уникнути всі", - заявив спікер Кремля.

При цьому Пєсков в черговий раз пригрозив країнам НАТО, які допомагають Україні протистояти Росії.

"Росія буде готова дати найрішучішу відповідь тій стороні, яка спробує якимось чином влізти в Україну і влізти в спеціальну військову операцію", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що конвої з іноземною зброєю для України стануть метою для Росії.

Також гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін сказав, що РФ за допомогою ядерної зброї може за півгодини "знищити" країни НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пєсков НАТО Війна Росії проти України
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область