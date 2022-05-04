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Росія знову погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для ЗСУ

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Москва, Середа 04 травня 2022 12:05
Росія знову погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для ЗСУ Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії вкотре погрожують знищувати конвої зі зброєю, яку відправляють українським військовим з-за кордону. Цього разу з такою заявою виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"США та їхні союзники по НАТО продовжують накачувати Україну зброєю. Зазначу, що будь-який транспорт Північноатлантичного альянсу, який прибув на територію країни з озброєнням або матеріальними засобами для потреб українських Збройних сил, розглядається як законна мета для поразки", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков нещодавно пригрозив, що Москва буде припиняти спроби Заходу уповільнити так звану військову "спецоперацію" в Україні і розглядає вантажі зі зброєю як "законні військові цілі".

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