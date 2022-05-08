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В Росії знов заговорили про ядерну війну. Погрожують "знищити" НАТО за півгодини

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Москва, Неділя 08 травня 2022 12:36
В Росії знов заговорили про ядерну війну. Погрожують "знищити" НАТО за півгодини Фото: гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії знову заговорили про ризики початку ядерної війни. Там заявляють, що нібито спроможні "знищити" країни НАТО за півгодини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна в Telegram-каналі.

"У ядерній війні країни НАТО будуть знищені за півгодини. Але ми не повинні її допустити, оскільки наслідки обміну ядерними ударами позначаться на стані нашої Землі. Тому нам доведеться перемагати цього сильнішого в економічному та військовому відношенні ворога звичайними збройними засобами", - написав він.

Варто зазначити, ще у 2013 році Рогозін, оцінюючи нові види російського озброєння заявляв, що в разі війни США можуть за перші години протистояння знищити 80-90% ядерного стратегічного потенціалу РФ. Тоді він стверджував, що Росії для протистояння необхідний "технологічний прорив рівня ракетної та ядерної програми".

Зазначимо, у РФ неодноразово згадувало про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в разі відповіді. Також з подібним твердженням виступили в Міністерстві закордонних справ РФ.

При цьому в НАТО заявили, вони не мають даних, які б вказували на те, що російський ядерний арсенал був приведений на більш високий рівень готовності.

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