ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вже вдруге за тиждень. У Росії підірвали рейки в Курській області

Новость на русском →
Росія, Вівторок 16 серпня 2022 15:08
Вже вдруге за тиждень. У Росії підірвали рейки в Курській області Фото: у Росії підірвали рейки в Курській області (t.me/bazabazon)
Автор: Наталія Гурковська

У Курській області (Росія) підірвали частину залізниці - хтось сховав вибуховий пристрій під рейку і він благополучно здетонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними джерела, пошкодження залізничних колій в районі 14 кілометрів перегону "Льгов-Локинська" помітив обхідник.

"Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяти різних поліцейських та спеціалістів", - йдеться у Telegram-каналі.

За даними авторів, схема злочину виявилася простою: хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.

У повідомленні уточнюється, що пасажирські потяги не їздять цією ділянкою з 2014 року. Цими шляхами проходять тільки маневрові та вантажні потяги.

Як пише Baza, це вже не перший подібний випадок. Так, 10 серпня хтось намагався пошкодити рейки в тій же Курській області, на 28-му кілометрі залізниці "Льгов – Суджа".

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, звинувачених у "тероризмі на залізничних шляхах". Вони намагалися влаштувати колапс білоруської залізниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого