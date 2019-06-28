У Росії завершують слідство щодо військовополонених українських моряків

Слідче управління ФСБ Росії проводить завершальний етап слідчих дій Щодо військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, даний етап пов'язаний зі збором і процесуальним закріпленням доказів. Протягом поточного тижня Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії щодо частини військовополонених українських моряків. Морякам пред'являють звинувачення в остаточній редакції.

"Військовополоненим Євгенові Семидоцькому, Юрієві Будзилу, Богданові Небилиці, Володимирові Терещенку, Андрієві Оприску, Андрієві Драчу, Андрієві Ейдеру і Сергієві Попову слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції за ч. 3 ст. 322 КК РФ (Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою)", - зазначив Полозов.

Він також додав, що військовополонених та їхніх адвокатів ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи. Протягом усього наступного тижня аналогічні слідчі дії будуть проводитися щодо решти моряків. Після цього настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи.

"Крім того, в зв'язку з закінченням наприкінці липня строків тримання під вартою, слідство буде заявляти в Лефортовський районний суд м Москви клопотання про продовження строків тримання під вартою", - додав адвокат.

Він також підкреслив, що позиція захисту залишається незмінною: захоплені військові моряки є військовополоненими і знаходяться під захистом III Женевської конвенції 1949 року "Про поводження з військовополоненими», що підтверджується, зокрема, резолюціями ПАРЄ 2259 від 24.01.2019 та 2292 від 26.06.2019, а також доповіддю УВКПЛ ООН.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп порушував тему звільнення українських моряків під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці. Про це сказали у прес-службі Кремля, однак деталей розмови не розголошують. У Білому домі заявили, що тема військовополонених під час зустрічі лідерів не обговорювалась.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на зустрічі з Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці висловила стурбованість дестабілізуючими діями Росії по всьому світу і вимагала від президента РФ звільнити українських моряків.

Додамо, раніше Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.