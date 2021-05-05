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У Росії заборонили вивозити влітку з країни гречку

Автор: Андрій Василюк

Уряд Росії наклав тимчасову заборону на експорт гречки, крупи грубого помелу з гречки і гречаного обваленого (очищеного) зерна. Заборона діятиме з 5 червня по 31 серпня.

Про це йдеться в постанові російського уряду, опублікованому 4 травня на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Раніше перший віце-прем'єр РФ Андрій Білоусов запропонував міністерствам підготувати і представити пропозиції щодо скорочення експорту гречки у 2021 році.

У російському уряді пояснили ініціативу тим, що в інших країнах виник підвищений попит на гречку, що може привести до зростання цін в Росії.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, вже готують проект відповідної постанови. У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.

Згідно з прогнозом Національного банку України, подорожчання продовольчих товарів на світових товарних ринках стане одним з основних факторів зростання цін в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що вартість великоднього кошика у 2021 році склала близько 780 гривень. Це на 25,8% більше, ніж минулого року.

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