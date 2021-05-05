Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь: на скільки може подорожчати
Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, готує проект відповідної постанови.
Документи опубліковані на сайті відомства.
У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.
Таким чином, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:
- горілку та лікеро-горілчані вироби - на 6,2%
- віскі, ром і джин - на 5,9%
- коньяк і бренді - на 5,5%
- виноробну продукцію, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів - від 8,2 до 34,2%
- ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються
Нагадаємо, згідно з прогнозом Національного банку України, подорожчання продовольчих товарів на світових товарних ринках стане одним з основних факторів зростання цін в Україні.
Раніше РБК-Україна писало, що вартість великоднього кошика у 2021 році склала близько 780 гривень. Це на 25,8% більше, ніж минулого року.