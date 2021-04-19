Великодній кошик за рік подорожчав на чверть

Вартість великоднього кошика у 2021 році за середніми цінами по Україні станом на березень складе близько 780 грн. Це на 25,8% більше, ніж у минулому році.

За даними центру, вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки - складе близько 120 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, з іншого - зростання цін на зернові культури та тваринницьку продукцію.

Неочікувано дорогою складовою святкового кошика 2021 року стали яйця - 38 грн за десяток, що на 90 % більше, ніж у березні минулого року.

Традиційно дорогими будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) - 135 грн з розрахунку 230-280 грн за 1 кг. Порівняно з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 22,7 %, а домашньої ковбаси - на 10,2 %.

Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн з розрахунку 90-132 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

Ціна хріну (250 г) - 14 грн, тобто лишилася на рівні минулого року - 10-15 грн і залежить від виробника і смакових складових.

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, - його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн або на 20,2% більше вартості кошику такого ж складу у 2020 році.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук, а також збільшенням ціни на плодові вина. Порівняно з 2020 роком ціна яблук зросла на 42,9 % і становить 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Середня ціна по Україні на овочі лишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн).

За пляшку церковного вина "Кагор", в середньому, доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Розрахунок вартості великоднього кошику у 2021 році зроблений Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 1 квітня 2021 року.