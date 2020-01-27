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У Росії затримали японського журналіста за підозрою в шпигунстві

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 16:11
У Росії затримали японського журналіста за підозрою в шпигунстві
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Журналіста підозрювали в спробі отримати секретні матеріали, що містять інформацію про російському військовому потенціалі на Далекому Сході.

В Російській Федерації затримали японського журналіста за підозрою у спробі отримати секретні матеріали, що містять інформацію про російський військовий потенціал на Далекому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, журналіст був затриманий у Владивостоці 25 січня. Після затримання йому було пред'явлено офіційне застереження про неприпустимість "дій, що створюють умови для вчинення злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ" ("Шпигунство"). Також йому дали три дні для того, щоб залишити територію Росії. На сьогоднішній день він вже залишив територію Російської Федерації.

"У Міністерство закордонних справ Росії викликаний радник-посланник посольства Японії в Москві, якому була вручена нота протесту у зв'язку з протиправними діями японського підданого", - йдеться у заяві прес-служби МЗС.

Нагадаємо, в Давосі за кілька місяців до початку Всесвітнього економічного форуму поліція затримала двох росіян за підозрою в шпигунстві. Вони були затримані під час перевірки документів, при цьому один з них представився сантехніком, але висунув російський дипломатичний паспорт так само як і другий затриманий.

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