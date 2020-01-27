В России задержали японского журналиста по подозрению в шпионаже

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Журналиста подозревали в попытке получить секретные материалы, содержащие информацию о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.

В Российской Федерации задержали японского журналиста по подозрению в попытке получить секретные материалы, содержащие информацию о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, журналист был задержан во Владивостоке 25 января. После задержания ему было предъявлено официальное предостережение о недопустимости "действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ" ("Шпионаж"). Также ему дали три дня для того, чтобы покинуть территорию России. На сегодняшний день он уже покинул территорию Российской Федерации.

"В Министерство иностранных дел России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного", - говорится заявление пресс-службы МИД.

Напомним, в Давосе за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума полиция задержала двух россиян по подозрению в шпионаже. Они были задержаны во время проверки документов, при этом один из них представился сантехником, но предъявил российский дипломатический паспорт так же как и второй задержанный.