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У Росії затримали естонського консула: його звинувачують у "шпигунстві"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Естонський консул Март Лятте затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні матеріалів закритого характеру" в ході особистої зустрічі з громадянином Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Естонського дипломата підозрюють у спробі отримання закритих матеріалів. Про яку саме інформацію йдеться, у спецслужбі не уточнили.

У ФСБ зазначили, що дії консула Естонії нібито несуть "явний ворожий характер по ставленню до РФ" і вони не сумісні з дипломатично статусом.

Російська влада пообіцяла вжити заходів до дипломата відповідно до "норм міжнародного права".

Нагадаємо, у квітні в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка. Він був висланий з РФ.

У відповідь Україна вислала старшого дипломата посольства Російської Федерації в Києві.

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