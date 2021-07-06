У Росії затримали естонського консула: його звинувачують у "шпигунстві"

Естонський консул Март Лятте затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні матеріалів закритого характеру" в ході особистої зустрічі з громадянином Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Естонського дипломата підозрюють у спробі отримання закритих матеріалів. Про яку саме інформацію йдеться, у спецслужбі не уточнили.
У ФСБ зазначили, що дії консула Естонії нібито несуть "явний ворожий характер по ставленню до РФ" і вони не сумісні з дипломатично статусом.
Російська влада пообіцяла вжити заходів до дипломата відповідно до "норм міжнародного права".
Нагадаємо, у квітні в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула Олександра Сосонюка. Він був висланий з РФ.
У відповідь Україна вислала старшого дипломата посольства Російської Федерації в Києві.