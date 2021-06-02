У Росії затримали ще одного опозиціонера: можуть посадити на 5 років

Поки що відомо, що Гудкова затримали на дві доби за підозрою в "заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою".

"Гудков затриманий на 48 годин до обрання запобіжного заходу. Він проходить підозрюваним у справі, яка розслідується за ч.2 ст. 165 КК РФ (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою)", - сказало джерело виданню.

Ще одне джерело повідомило, що допит Гудкова зараз триває. Сам опозиціонер не визнає свою провину, проте за статтею йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Глава правозахисної організації "Агора" Павло Чиков, адвокати якої представляють інтереси Гудкова, підтвердив інформацію про те, що політик став підозрюваним у справі та затриманий на дві доби.

Раніше у опозиціонера і його родичів пройшла серія обшуків. Адвокат Гудкова Сергій Бадамшин повідомив, що кримінальна справа розслідується ГСУ ГУ МВС по Москві. За його словами, потерпіла сторона - департамент міського майна, який є власником приміщення.

Зазначимо, що на сторінці Гудкова підтверджується інформація про арешт. Також там уточнюється, що крім Гудкова ГСУ МВС затримало й його тітку.