У Росії на три дні зник колишній головлікар лікарні Навального. Його знайшли живим
Під Омськом (Російська Федерація) на три дні зник Олександр Мураховський - нинішній регіональний міністр охорони здоров'я і колишній головлікар лікарні, яка госпіталізувала опозиціонера Олексія Навального після отруєння. Його знайшли живим.
Про це пише видання "Відкриття медіа".
Повідомляється, що інформація про зникнення Мураховського з'явилася тільки сьогодні. Він ще 7 травня поїхав в ліс на квадроциклі і зник безвісти. Пошуки проходили за участю поліції, МНС, місцевих жителів і волонтерів. Пізніше стало відомо, що квадроцикл Мураховського знайшли.
Ближче до сьогоднішнього вечора представник пошукового загону "Ліза Алерт" повідомив, що Мураховський знайдений живим.
Він отримав посаду міністра в листопаді 2020 року, до цього він був головлікарем ЛШМД-1 Омська, де лікували після отруєння Олексія Навального.
Нагадаємо, у серпні 2020 року через отруєння Олексія Навального в Омську екстрено посадили літак з політиком, після чого його госпіталізували. Місцеві медики не підтверджували отруєння хімічною отрутою, але через кілька днів опозиціонера вдалося вивезти на лікування до Німеччини. Після повернення до Росії в січні 2021 року його взяли під варту і засудили до тюремного ув'язнення, оскільки він нібито порушив умови умовного терміну.
Навесні Навальний у в'язниці оголосив голодування через недопуск цивільного лікаря, але у другій половині квітня припинив його.