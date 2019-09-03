В Росії винесли перший вирок у справі затриманих активістів

У Росії Тверський суд Москви засудив учасників акції протестів 27 липня до 2 і 3 років позбавлення волі. Про це повідомляють росЗМІ.

Згідно з рішенням суду, Іван Подкопаєв і Данило Біглець отримали 2 і 3 роки колонії загального режиму. Активістів визнали винними в застосуванні насильства до представників влади.

"Подкопаєв прийшов на мітинг 27 липня в балаклаві і розпорошив агресивна хімічна речовина в особи співробітників поліції і військовослужбовців Росгвардии. У матеріалах суду зазначається, що двоє бійців отримали хімічний опік слизової оболонки очей і відчували фізичний біль. Біглець схопив за зап'ястя прапорщика поліції й обсмикнув в сторону, щоб перешкодити затриманню іншого учасника акції. Слідство вважало, що підсудний завдав представникові влади фізичну біль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня в Москві пройшли несанкціоновані акції протесту за допуск опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. В результаті протестів було затримано більше тисячі чоловік. Акції протесту в РФ тривають досі.