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У Москві в неузгодженій акції беруть участь близько 750 осіб

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 16:56
У Москві в неузгодженій акції беруть участь близько 750 осіб
Фото: протести в Москві (twitter.com/novaya_gazeta)

Мітинг проходить у підтримку незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму

У неузгодженій акції в центрі Москви взяли участь близько 750 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ МВС РФ.

Акція в Москві 31 серпня проходить у підтримку незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму і заарештованих в рамках справи про масові заворушення. За даними російських ЗМІ, учасники акції зібралися на Чистих ставках, а потім почали ходу по бульварах. Мітингувальники дійшли до Пушкінської площі. Там співробітники поліції почали оточувати площу і перешкоджати виходу активістів на Тверську.

Як відомо, протестні акції в Москві почалися з середини липня, після того, як Мосміськвиборчком відмовився допустити опозиційних кандидатів до виборів у міську думу.

Нагадаємо, в московській мерії відмовили у проведенні нової акції протесту на підтримку допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів, яка планувалася на 31 серпня.

27 серпня Верховний суд Росії остаточно заборонив опозиційним кандидатам балотуватися в Московську міську думу. Російський Верховний суд залишив у силі рішення Мосміськсуду про відмову в реєстрації Іллі Яшина, Костянтина Янкаускаса і Олени Русаковой. Також повідомляється, що в цілому до виборів у міську думу Москви не допустили п'ятдесяти кандидатів від опозиції. Їм відмовили на підставі того, що кандидати нібито зібрали підписи виборців з порушеннями.

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