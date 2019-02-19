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У Росії військовим заборонили користуватися смартфонами на службі

Новини » Політика    19.02.2019 - 11:09
У Росії військовим заборонили користуватися смартфонами на службі
Ілюстративне фото (mil.ru)

Військовим також заборонили розповідати про службу журналістам

Державна дума Російської Федерації прийняла закон, який забороняє військовим користуватися смартфонами на службі і розповідати про неї журналістам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Прийнятий закон забороняє військовим і тим, кого призвали на збори, мати при собі смартфони та інші пристрої для запису і зберігання інформації або трансляції її в інтернет (планшети, навігатори, відеореєстратори, зовнішні носії інформації). Крім того, військовим заборонять розповідати журналістам і писати в інтернеті про особливості служби, про колишніх товаришів по службі та їх родичів.

Уточнюється, що обмеження стосується ситуацій пов'язаних з виконанням "окремих обов'язків військової служби, наприклад при веденні бойових дій, при несенні бойового чергування, при знаходженні на території військової частини". Звичайні кнопкові телефони без фотокамери не будуть заборонені.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", майже три чверті українців (72%) переконані, що між Росією та Україною йде війна.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Бельгії подасть в суд на Google через військові бази на картах.
 

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