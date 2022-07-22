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У Росії немає військових сил і засобів для реалізації амбіцій в Україні, - Міноборони Канади

Фото: збройні сили Канади дали свою оцінку ситуації в Україні (twitter.com/RoyalCanNavy)
Автор: Артур Родивилов

Через значні втрати в живій силі і техніці у Росії, ймовірно, більше немає військових сил і засобів для реалізації своїх амбіцій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Збройних сил Канади.

Саме тому Росії доводиться зменшувати розмах своїх амбіцій і представляти їх публіці так, нібито війна спочатку затівалася заради захоплення тих територій, які вдалося захопити, зазначають у відомстві.

\ Тред був спрямований на викриття брехні в заявах міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що, мовляв, постачання далекобійної зброї змушують Росію відторгнути в України ще більше землі.

Це не так, заперечують канадські військові: Росія окупувала великі території України задовго до того, як західні країни почали поставляти далекобійні озброєння, у неї з самого початку були максималістські цілі, на що вказують спроби захоплення Києва і північних областей України на початку війни, а тепер, коли сил на нові захоплення не залишилося, свої плани утримання окупованих територій Росія виправдовує необхідністю захисту від західних озброєнь.

Канадські збройні сили вже не вперше публікують подібні викриття російської дезінформації; вони це роблять приблизно раз на тиждень.

Твердження канадських військових співвідносяться з оцінками західних розвідок, те ж саме в четвер говорив глава британської MI-6 Річард Мур, і незалежних від них експертів. Канада входить не тільки в НАТО, але і, разом з Великобританією, США, Австралією і Новою Зеландією, в розвідувальний альянс "П'ять очей".

Нагадаємо, Росія примусово мобілізувала на війну проти України понад 100 тисяч жителів окупованого Донбасу чверть з них загинули.

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