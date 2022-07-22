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У России нет военных сил и средств для реализации амбиций в Украине, - Минобороны Канады

Фото: вооруженные силы Канады дали свою оценку ситуации в Украине (twitter.com/RoyalCanNavy)
Автор: Артур Родивилов

Из-за значительных потерь в живой силе и технике у России, вероятно, больше нет военных сил и средств для реализации своих амбиций в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вооруженных сил Канады.

Именно поэтому России приходится уменьшать размах своих амбиций и представлять их публике так, будто бы война изначально затевалась ради захвата тех территорий, которые удалось захватить, отмечают в ведомстве.

\Тред был направлен на разоблачение лжи в заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что, дескать, поставки дальнобойного оружия вынуждают Россию отторгнуть у Украины еще больше земли.

Это не так, возражают канадские военные: Россия оккупировала обширные территории Украины задолго до того, как западные страны начали поставлять дальнобойные вооружения, у нее с самого начала были максималистские цели, на что указывают попытки захвата Киева и северных областей Украины в начале войны, а теперь, когда сил на новые захваты не осталось, свои планы удержания оккупированных территорий Россия оправдывает необходимостью защиты от западных вооружений.

Канадские вооруженные силы уже не первый раз публикуют подобные разоблачения российской дезинформации; они это делают примерно раз в неделю.

Утверждения канадских военных соотносятся с оценками западных разведок, то же самое в четверг говорил глава британской MI-6 Ричард Мур, и независимых от них экспертов. Канада входит не только в НАТО, но и, вместе с Великобританией, США, Австралией и Новой Зеландией, в разведывательный альянс "Пять глаз".

Напомним, Россия принудительно мобилизовала на войну против Украины более 100 тысяч жителей оккупированного Донбасса четверть из них погибли.

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