У Путіна відповіли на рішення ЄСПЛ у справі Литвиненка: не готові прислухатися

Російська Федерація не буде прислухатися до рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі про вбивство колишнього співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександра Литвиненка. Кремль вважає висновки ЄСПЛ голослівними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Навряд чи ЄСПЛ володіє якимись повноваженнями або технологічними можливостями володіти інформацією з цього приводу. Досі немає жодних результатів цього розслідування, тому робити подібні твердження ну як мінімум голослівно. Ми не готові прислухатися до таких рішень", - зазначив він.