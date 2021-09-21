ЄСПЛ назвав Росію відповідальною за вбивство екс-співробітника ФСБ Литвиненка

Європейський суд з прав людини постановив, що Російська Федерація винна у вбивстві колишнього співробітника Федеральної Служби безпеки (ФСБ) Олександра Литвиненка. Він помер у 2006 році в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ЄСПЛ .

Суд також постановив, що Росія не провела ефективного розслідування справи і не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких Британські слідчі назвали виконавцями вбивства Литвиненка.

"Суд також встановив, що російська влада не провела ефективного внутрішнього розслідування, яке могло б допомогти встановити факти і, при необхідності, особи винних у вбивстві і покарання для них", - йдеться в рішенні ЄСПЛ.

ЄСПЛ наказав Росії виплатити понад 100 тисяч євро компенсації вдові Олександра Марії Картер (раніше жінку звали Марина Литвиненко).

Нагадаємо, Олександр Литвиненко в 2000 році втік до Великобританії після того, як в Росії проти нього порушили кількох кримінальних справ. У 2006 році він загинув від отруєння радіоактивним полонієм-210. Британська влада тоді звинуватила в тому, що трапилося Росію.