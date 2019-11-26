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В Росії українця засудили за контрабанду запчастин для бомбардувальників

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 14:46
В Росії українця засудили за контрабанду запчастин для бомбардувальників
Ілюстративне фото (maxpixel.com)

Українця засудили до 1,5 років в'язниці

Свердловський райсуд російського Бєлгорода (РФ) визнав громадянина України Андрія Чирву винним у спробі контрабанди продукції військового призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

Наголошується, що українця затримали нібито при спробі незаконно вивезти з території РФ в Україну 20 комплектів парашутно-гальмівних систем ПТК-12545-70, що входять в комплектацію військових літаків типу "Су".

Далі організатори каналу контрабандної діяльності планували поставити цю продукцію в треті країни в рамках міжнародних контрактів України з іноземними партнерами.

За частиною 1 статті 226.1 Кримінального кодексу РФ (приготування до контрабанди військової техніки, через частину 1 статті 30 КК) підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців з відбуванням у виправній колонії загального режиму.

Раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації намагалася завербувати полковника запасу Збройних сил України під час поїздки до родича в анексований Крим.

РБК-Україна писало, що начальника російського розвідувального центру в Краснодарському краї, який забезпечував інформацією бойовиків на Донбасі, брав участь у анексії Криму і вербував українців, звільнили через низку службових провалів.

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