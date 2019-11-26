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В России украинца осудили за контрабанду запчастей для бомбардировщиков

Новости » Общество     26.11.2019 - 14:46
В России украинца осудили за контрабанду запчастей для бомбардировщиков
Иллюстративное фото (maxpixel.com)

Украинца приговорили к 1,5 годам тюрьмы

Свердловский райсуд российского Белгорода (РФ) признал гражданина Украины Андрея Чирву виновным в попытке контрабанды продукции военного назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

Отмечается, что украинца задержали якобы при попытке незаконно вывезти с территории РФ в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа "Су".

Далее организаторы канала контрабандной деятельности планировали поставить эту продукцию в третьи страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами.

По части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (приготовление к контрабанде военной техники, через часть 1 статьи 30 УК) подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации пыталась завербовать полковника запаса Вооруженных сил Украины во время поездки того к родственника в аннексированный Крым.

РБК-Украина писало, что начальника российского разведывательного центра в Краснодарском крае, который обеспечивал информацией боевиков на Донбассе, принимал участие в аннексии Крыма и вербовал украинцев, уволили из-за ряда служебных провалов.

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