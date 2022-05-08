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У Росії погрожують Ілону Маску за передачу Україні станцій Starlink

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії погрожують мільярдеру та засновнику компаній SpaceX та Tesla Ілону Маску. Там обіцяють "відповідь по-дорослому" за передачу американським підприємцем Україні терміналів супутникового Інтернету Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, яку цитує "РІА Новини".

"За нашою інформацією, доставка та передача Збройним силам України абонентських ящиків прийому-передачі інтернету від Starlink здійснювалися Пентагоном. Ілон Маск, таким чином, причетний до постачання фашистських сил в Україні засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не вмикав", - зазначив Рогозін.

Нагадаємо, Ілон Маск активно допомагає Україні, вже 28 лютого до нашої країни прибула перша партія обладнання для супутникового інтернету-станції Starlink, основна мета сервісу - принести швидкий Інтернет у важкодоступні райони.

Додамо, нещодавно американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні.

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РогозінРоскосмосИлон Маск