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В России угрожают Илону Маску за передачу Украине станций Starlink

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России угрожают миллиардеру и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску. Там обещают "ответ по-взрослому" за передачу американским предпринимателем Украине терминалов спутникового Интернета Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, которое цитирует "РИА Новости".

"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", - отметил Рогозин.

Напомним, Илон Маск активно помогает Украине, уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основная цель сервиса - принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.

Добавим, недавно американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине.

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РогозинРоскосмосИлон Маск