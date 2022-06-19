RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Росії погрожують ЄС "зникненням" на тлі перспективи членства України

Фото: заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прийняття України до Євросоюзу можливе лише у середині століття. І, нібито до цього моменту, ЄС може "зникнути".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Так, він порівняв ситуацію з прийняттям у Європейський союз України на "побудову комунізму в СРСР".

"А далі - як із побудовою комунізму. Адже дата не названа. Зате наведено багато неперевірених абстрактних умов. Їхня об'єктивна верифікація неможлива. Перевірятимуть їх десятиліттями. Причому, нові покоління керівників ЄС. Отже, реальний термін - середина століття. Не раніше. А раптом (стукаю по дереву) і ЄС на цей час зникне?" - пише Медведєв.

Вступ України в ЄС і заяви Росії

Нагадаємо, майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу.

Згодом Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання 8 червня.

І вже 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата. Тепер, ці рекомендації ЄК будуть представлені лідерам Євросоюзу для ухвалення політичного рішення. Їх тепер мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

При цьому російський президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито не виступає проти членства України в ЄС.

Хоча ще донедавна в Росії лунали заяви про зміну позиції щодо майбутнього вступу України до Європейського союзу, де виступили проти такої перспективи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро МедведєвУкраїнаВступ в ЄС