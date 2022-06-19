В Росії погрожують ЄС "зникненням" на тлі перспективи членства України

Так, він порівняв ситуацію з прийняттям у Європейський союз України на "побудову комунізму в СРСР".

"А далі - як із побудовою комунізму. Адже дата не названа. Зате наведено багато неперевірених абстрактних умов. Їхня об'єктивна верифікація неможлива. Перевірятимуть їх десятиліттями. Причому, нові покоління керівників ЄС. Отже, реальний термін - середина століття. Не раніше. А раптом (стукаю по дереву) і ЄС на цей час зникне?" - пише Медведєв.

Вступ України в ЄС і заяви Росії

Нагадаємо, майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу.

Згодом Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання 8 червня.

І вже 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата. Тепер, ці рекомендації ЄК будуть представлені лідерам Євросоюзу для ухвалення політичного рішення. Їх тепер мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

При цьому російський президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито не виступає проти членства України в ЄС.

Хоча ще донедавна в Росії лунали заяви про зміну позиції щодо майбутнього вступу України до Європейського союзу, де виступили проти такої перспективи.

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