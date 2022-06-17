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Путін стверджує, що не проти членства України в ЄС

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 19:20
Путін стверджує, що не проти членства України в ЄС Фото: Володимир Путін (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія не виступає проти членства України в ЄС, що не можна сказати про вступ України до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Росії Володимира Путіна.

"ЄС не є військово-політичним блоком, на відміну від НАТО. Тому наша позиція тут послідовна, ми нічого не маємо проти, це суверенне рішення країни - приєднуватися чи ні до економічних об'єднань, а справа економічних об'єднань - приєднувати нові країни чи ні", - сказав Путін.

Він додав, що сторони мають самі визначитися наскільки їм буде вигідний цей союз.

"Наскільки це можливо та доцільно для ЄС, нехай визначають країни ЄС. На користь це чи на шкоду Україні, це теж справа українського народу та українського керівництва", - сказав президент Росії.

Путін наголосив, що його держава ніколи не була проти членства України в ЄС навідміну від приєднання до НАТО.

"Ми ніколи не були проти цього. Ми виступали проти воєнного освоєння України, бо це загрожує російській безпеці. А щодо економічної інтеграції - то заради Бога, це їх вибір", - резюмував глава РФ.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету країни.

Також президент РФ прокоментував чутки щодо своєї смерті.

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Володимир Путін
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