В Росії погрозливо відреагували на візит Макрона, Шольца та Драгі до Києва

Візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Маріо Драгі не має жодної користі. Це не наближає Україну до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…", - написав Медведєв.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Європейські лідери зараз перебувають в Ірпені, де російські військові вчиняли масові вбивства, а згодом направляться в Київ, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Все що відомо про візит Макрона, Шольца та Драгі - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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