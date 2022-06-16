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В Росії погрозливо відреагували на візит Макрона, Шольца та Драгі до Києва

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Москва, Четвер 16 червня 2022 12:56
В Росії погрозливо відреагували на візит Макрона, Шольца та Драгі до Києва Фото: заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв (facebook.com/Dmitry.Medvedev)
Автор: Марія Кучерявець

Візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Маріо Драгі не має жодної користі. Це не наближає Україну до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає…", - написав Медведєв.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Європейські лідери зараз перебувають в Ірпені, де російські військові вчиняли масові вбивства, а згодом направляться в Київ, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Все що відомо про візит Макрона, Шольца та Драгі - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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Дмитро Медведєв Російська Федерація Еммануель Макрон Марио Драги Олаф Шольц
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