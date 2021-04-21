У Росії є свої інтереси, які ми будемо відстоювати, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ має свої інтереси в рамках міжнародного права. За його словами, Москва завжди "знайде шлях відстояти свою позицію".
За його словами, Росія відстоюватиме свої інтереси в рамках міжнародного права.
"У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права. А якщо хтось відмовляється розуміти цю очевидну річ, вибирає егоїстичний і зарозумілий тон - Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію", - заявив Путін.
При цьому він зазначив, що зараз у світі всі звикли до "грубих спроб однією силою нав'язати свою волю іншим".
"Разом з тим у світі, на жаль, всі звикли до практики політично мотивованих незаконних санкцій в економіці... Але сьогодні подібна практика перероджується в щось більш небезпечне", - додав президент РФ.
Зазначимо, зараз Російська Федерація проводить масштабне стягування військ до українських кордонів. При цьому в РФ заявили, що такі заходи вжиті нібито "через спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя і Близького Сходу".
Також РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.