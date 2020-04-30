У Росії за добу виявили рекордні понад 7 тисяч випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Росії хворіють понад 106 тисяч осіб

В Російській Федерації за минулу добу підтвердили 7099 нових випадків захворювання коронавірусом, що є рекордним показником. Про це повідомляють російські ЗМІ.

При цьому в оперативному штабі РФ по боротьбі з коронавірусом відзначили, що близько 40% нових інфікованих не мали клінічних симптомів захворювання. Більшість нових випадків були підтверджені в Москві - 3093.

Загальна кількість інфікованих в Росії зросла до 106 498 осіб, понад 11 тисяч осіб одужали. Померли більше однієї тисячі пацієнтів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у світі від коронавірусу вилікувались вже більше одного мільйона осіб. Найбільше пацієнтів, що видужали в США - 147 тисяч. При цьому померли від COVID-19 понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 зараження.

Також повідомлялося, що коронавірус може залишатися в організмі пацієнтів навіть після їх офіційного одужання. Такі дослідження представили китайські вчені, які вивчили випадок пацієнтки несподівано померла після одужання.