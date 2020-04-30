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Понад 1 млн людей уже вилікувались від коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 05:07
Понад 1 млн людей уже вилікувались від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше тих, хто вилікувалися, в США

Від коронавірусу вилікувалися понад 1 млн людей в усьому світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту Worldometers.

Найбільше тих, хто вилікувалися, зареєстровано у США – 147 тисяч. В Іспанії одужали 132 тисячі осіб, у Німеччині – 120 тисяч, у Китаї – 77 тисяч, в Ірані – 73 тисячі, в Італії – понад 71 тисяча.

Також більше 48 тисяч людей вилікувались у Франції, у Туреччині – 44 тисячі, у Бразилії – близько 34 тисяч.

Натомість від коронавірусу померли понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 зараження.

Нагадаємо, за добу 29 квітня в світі підтвердили ще 69,4 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах Америки перевищила 1 мільйон. Найбільше заражених в штаті Нью-Йорк - 300 тис. осіб. Ще майже 114 тис. пацієнтів з COVID-19 у Нью-Джерсі.

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