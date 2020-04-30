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В России за сутки выявили рекордные более 7 тысяч случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 11:59
В России за сутки выявили рекордные более 7 тысяч случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в России болеют более 106 тысяч человек

В Российской Федерации за прошедшие сутки подтвердили 7099 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордным показателем. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом отметили, что около 40% новых инфицированных не имели клинических симптомов заболевания. Большинство новых случаев были подтверждены в Москве - 3093.

Общее количество инфицированных в России выросло до 106 498 человек, более 11 тысяч человек выздоровели. Умерли больше одной тысячи пациентов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в мире от коронавируса вылечились уже более одного миллиона человек. Больше всего пациентов, что выздоровели в США - 147 тысяч. При этом умерли от COVID-19 более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.

Также сообщалось, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их официального выздоровления. Такие исследования представили китайские ученые, которые изучили случай пациентки неожиданно умершей после выздоровления.

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