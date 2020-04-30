В Росії зі стріляниною затримали порушника самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Порушника самоізоляції, який намагався втекти на автомобілі, затримали в Москві, повідомили в прес-службі ГУ МВС.

Затримання порушника режиму самоізоляції супроводжувалося стріляниною, уточнили в відомстві.

Нагадаємо, в Російській Федерації за минулу добу підтвердили 7099 нових випадків захворювання коронавірусом, що є рекордним показником. У РФ відзначили, що близько 40% нових інфікованих не мали клінічних симптомів захворювання. Більшість нових випадків були підтверджені в Москві - 3093.

Зазначимо, у світі від коронавірусу вилікувались вже більше одного мільйона осіб. Найбільше пацієнтів, що видужали в США - 147 тисяч. При цьому померли від COVID-19 понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 зараження.

Разом з тим, є ймовірність повторного зараження коронавірусом. Причиною є те, що він все рівно лишається в організмі людини.