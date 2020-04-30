В России со стрельбой задержали нарушителя самоизоляции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росЗМІ.

Нарушителя самоизоляции, который пытался скрыться на автомобиле, задержали в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Задержание нарушителя режима самоизоляции сопровождалось стрельбой, уточнили в ведомстве.

Напомним, в Российской Федерации за прошедшие сутки подтвердили 7099 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордным показателем. В РФ отметили, что около 40% новых инфицированных не имели клинических симптомов заболевания. Большинство новых случаев были подтверждены в Москве - 3093.

Отметим, что в мире от коронавируса вылечились уже более одного миллиона человек. Больше всего пациентов, выздоровевших в США - 147 тысяч. При этом умерли от COVID-19 более 228 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 случая заражения.

Вместе с тем, есть вероятность повторного заражения коронавирусом. Причиной является то, что он все равно остается в организме человека.