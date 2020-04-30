ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Росії зі стріляниною затримали порушника самоізоляції

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 12:47
В Росії зі стріляниною затримали порушника самоізоляції
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Порушника самоізоляції, який намагався втекти на автомобілі, затримали в Москві

В Росії зі стріляниною затримали порушника самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Порушника самоізоляції, який намагався втекти на автомобілі, затримали в Москві, повідомили в прес-службі ГУ МВС.

Затримання порушника режиму самоізоляції супроводжувалося стріляниною, уточнили в відомстві.

Нагадаємо, в Російській Федерації за минулу добу підтвердили 7099 нових випадків захворювання коронавірусом, що є рекордним показником. У РФ відзначили, що близько 40% нових інфікованих не мали клінічних симптомів захворювання. Більшість нових випадків були підтверджені в Москві - 3093.

Зазначимо, у світі від коронавірусу вилікувались вже більше одного мільйона осіб. Найбільше пацієнтів, що видужали в США - 147 тисяч. При цьому померли від COVID-19 понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 зараження.

Разом з тим, є ймовірність повторного зараження коронавірусом. Причиною є те, що він все рівно лишається в організмі людини.

Тищенко надав "Слузі народу" пояснення роботи ресторану Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 30 квітня
Новини України СтрільбакарантинРосійська Федерація
News
On Top