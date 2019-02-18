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У Росії зірвали судове засідання по справі Гриба

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 16:16
У Росії зірвали судове засідання по справі Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Суд також відмовив матері Павла у побаченні з сином

Засідання у Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону (Росія) у справі незаконно заарештованого в РФ українця Павла Гриба у понеділок тривало дві хвилини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook батька Павла Ігоря Гриба.

Батько політв'язня впевнений, що зрив судово засідання був спланований.

"2 хвилини. Стільки часу зайняло "судове засідання" 18 лютого у справі Павла. Суддя відкрив його та й зразу закрив. На ньому не було ані прокурора, ані перекладача. Тобто зрив судового засідання було сплановано завчасно. І це тому, що приїхав український професор Василь Притула, який дуже небажаний свідок для "феміди" РФ", - зазначив Ігор Гриб.

Гриб повідомив, що суд відмовив матері Павла у побаченні з сином, а також не дозволив професору Притулі оглянути Павла. Російський суд також відмовив українським дипломатам у зустрічі з Павлом. За словами Ігоря Гриба, наступне судове засідання заплановане на 4 березня 2019 року.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та українського політв'язня Павла Гриба.

Нагадаємо, українському політв'язню Павлу Грибу дозволять зустрітися з українським консулом, але після вироку.

Раніше повідомлялось, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками. 

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