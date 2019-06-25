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Захоплені Росією українські кораблі зникли з порту в Керчі

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 15:40
Захоплені Росією українські кораблі зникли з порту в Керчі
Фото: українській судна в окупованій Керчі (ФСБ РФ)

Наразі місце перебування кораблів невідоме

Три кораблі Військово-морських сил України, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, зникли з  акваторії стоянки суден в окупованій Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, в останні декілька місяців захоплені військові катери "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" знаходилися на керченській стоянці суден "Генмол". Однак станом на 25 червня жодного з захоплених українських суден на стоянці немає.

Зазначається, що наразі невідомо де знаходяться українські судна. В російських спецслужбах також публічно не повідомляли про переміщеннях захоплених у Керченській протоці українських військових катерів та буксиру.

Нагадаємо, що Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військових катери "Нікополь" та "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

 25 листопада 2018 року Росія захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. Росія захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими.

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