ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії стався інцидент з бомбардувальником: троє військових загинули

Новость на русском → Росія, Вівторок 23 березня 2021 13:18
У Росії стався інцидент з бомбардувальником: троє військових загинули Фото: Ту-22М3 (Alex Beltyukov, russianplanes.net)
Автор: Андрій Василюк

У Росії на аеродромі під Калугою внаслідок спрацювання катапульт при запуску двигунів бомбардувальника Ту-22М3 загинули троє військових. Жертв серед місцевих жителів немає.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в силових структурах регіону.

"На землі при запуску двигунів спрацювали катапульти. Три людини загинули, у тому числі командир полку, який сидів на місці інструктора", - сказав співрозмовник видання.

В міноборони РФ повідомили виданню, що причиною інциденту стало позаштатне спрацьовування системи катапультування. Для з'ясування всіх обставин на аеродром направили комісію ВКС Росії.

В єдиній черговій диспетчерській службі (ЄЧДС) Кіровського району Калузької області РФ уточнили, що місцеві жителі не постраждали. "Жертв серед мирного населення немає", - повідомили в ЄЧДС.

Нагадаємо, раніше на Тайвані зазнали аварії два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг. Як повідомляється, в результаті зіткнення двоє пілотів змогли катапультуватися.

В Міноборони країни зазначили, що всього в повітрі під час тренувальної місії перебували чотири винищувачі типу F-5E. Близько 15:00 за місцевим часом два з них зникли з радарів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками