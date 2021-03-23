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В России произошел инцидент с бомбардировщиком: трое военных погибли

Новина українською → Россия, Вторник 23 марта 2021 13:18
В России произошел инцидент с бомбардировщиком: трое военных погибли Фото: Ту-22М3 (Alex Beltyukov, russianplanes.net)
Автор: Андрей Василюк

В России на аэродроме под Калугой в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22М3 погибли трое военных. Жертв среди местных жителей нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник издания.

В минобороны РФ сообщили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования. Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направили комиссию ВКС России.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области РФ уточнили, что местные жители не пострадали. "Жертв среди мирного населения нет", - сообщили в ЕДДС.

Напомним, ранее на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг. Как сообщается, в результате столкновения двое пилотов смогли катапультироваться.

В Минобороны страны отметили, что всего в воздухе во время тренировочной миссии находились четыре истребителя типа F-5E. Около 15:00 по местному времени два из них исчезли с радаров.

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