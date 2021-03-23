В России произошел инцидент с бомбардировщиком: трое военных погибли

В России на аэродроме под Калугой в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22М3 погибли трое военных. Жертв среди местных жителей нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник издания.

В минобороны РФ сообщили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования. Для выяснения всех обстоятельств на аэродром направили комиссию ВКС России.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области РФ уточнили, что местные жители не пострадали. "Жертв среди мирного населения нет", - сообщили в ЕДДС.