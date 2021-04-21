У Росії пройдуть акції на підтримку Навального. Вже затримали його прес-секретаря
У Росії в середу, 21 квітня, пройдуть акції на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. У Москві затримали його прес-секретаря Кіру Ярмиш.
Про це повідомляє "Медіазона".
Адвокат Ярмиш Вероніка Полякова повідомила, що затримання відбулося біля будинку прес-секретаря, коли та вийшла в магазин в дозволений слідчим час з 10 до 11 годин.
Крім того, раніше вранці поліцейські також затримали продюсера "Навальний LIVE" Любов Соболь. Її вивели з таксі і відвезли.
Опозиціонерки проходять обвинуваченими у "санітарному справі". Слідство заявляє, що, анонсуючи мітинг 23 січня у соцмережах, вони закликали "необмежене коло осіб" на Пушкінську площу, а це порушує карантин.
Відзначимо, за даними "ОВС-Інфо", напередодні акції протесту провели затримання щонайменше, у 20 російських містах. Більшість людей затримали через пости у соцмережах за статтею 20.2 КоАП РФ ("Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування").
Підкреслимо, початок акцій протесту анонсовано на 19:00 за місцевим часом на центральних площах усіх міст. На Далекому Сході акції вже почалися.
При цьому в центри великих міст стягнуті підрозділи Росгвардії і поліції. Багато вулиць перекриті. У Москві перекриті Пушкінська, Манежна, Трубна і Тверська площі. По всій країні проходять затримання координаторів штабів Навального і опозиційних активістів.
Нагадаємо, в ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції по Навальному.
Так, Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршувався загальний стан.
Крім того, США пригрозили Москві наслідками в разі смерті російського опозиціонера Олексія Навального в тюрмі.