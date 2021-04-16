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У ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції щодо Навального

Новость на русском → Страсбург, П'ятниця 16 квітня 2021 13:07
У ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції щодо Навального Фото: у ПАРЄ пройдуть дебати щодо Навльного (coe.int)
Автор: Андрій Василюк

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалило проведення в Страсбурзі (Франція) термінових дебатів 22 квітня. На них буде затверджена резолюція щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Блискавка! Бюро ПАРЄ щойно затвердило проведення термінових дебатів з затвердженням резолюції щодо ситуації з Олексієм Навальним", - написав нардеп.

Дебати відбудуться в рамках весняної сесії ПАРЄ в Страсбурзі в четвер 22 квітня вранці.

Проти проведення таких дебатів проголосував тільки заступник голови ПАРЄ, представник Росії Петро Толстой.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршується загальний стан.

Також стало відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.

Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок". Російська судова система замінила йому умовний термін на реальний через те, що опозиціонер не виконував умови вироку.

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