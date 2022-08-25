У Росії визнали причетність до удару по потягу в Чаплине

В оборонному відомстві заявили, що випустили по селищу ракети "Іскандер". Однак у Міністерстві в черговий раз відзначилися цинічною заявою. Там стверджують, що вдарили по військовому ешелону.

"В результаті прямого попадання ракети "Іскандер" по військовому ешелону на залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ і десять одиниць військової техніки, що слідували в зону бойових дій на Донбасі", - заявили в російському Міноборони.

Нагадавши, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

В результаті удару загинули 25 людей, серед них двоє дітей - 11 і 6 років.

Крім того, в результаті удару по Чаплине загинули і постраждали залізничники.

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