У Росії зазіхнули на Аляску і натякнули на її "повернення"

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ", про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (Росії - ред.) території - Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати", - заявив російський чиновник.

При цьому він додав, що віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести псевдореферендум для анексії Аляски.